فلسطين تعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس  640 إصابة

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جنين وغزة.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 640 إصابة، فيما بلغت الحالات التي تماثلت للشفاء 532 حالة.

فيروس كورونا الجديد فلسطين

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04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441 12:38 PM

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس  640 إصابة

فلسطين تعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

رام الله

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سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جنين وغزة.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 640 إصابة، فيما بلغت الحالات التي تماثلت للشفاء 532 حالة.

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فيروس كورونا الجديد فلسطين

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