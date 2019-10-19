شقيقه ذهب لصرف العلاج وعندما عاد لم يجده .. "البقمي" خرج ولم يعد

واقعة بدأت فصولها أمام مستشفى الصحة النفسية بالطائف والأمن يكثّف بحثه

تكثّف الجهات الأمنية بمحافظة الطائف وذوو المواطن مهدي محمد القرمودي البقمي؛ 40 عاماً، جهودهم للبحث عنه؛ بعد تغيبه يوم الخميس الماضي؛ إذ فُقد بعد أن كان في مراجعة لمستشفى الصحة النفسية بالطائف، بعدما تركه شقيقه بمركبته وذهب لصرف العلاج، وحين عودته لم يجده دون معرفة وجهته.

وذكر شقيق المفقود المواطن منير محمد البقمي؛ لـ"سبق"، أن شقيقه "مهدي" قدم من محافظة تربة إلى مستشفى الصحة النفسية بالطائف للمراجعة في المستشفى لوجود اعتلالات نفسية، وبعد الانتهاء من المراجعة وركوب شقيقه سيارته، عاد هو وصرف العلاج له من الصيدلية، وأبقاه فيها وحين حضر بعد صرف العلاج لم يجده.

وأضاف البقمي؛ تمّ إبلاغ شرطة السلامة، وعُممت أوصافه، حتى الآن لم يتم العثور عليه.

وطالب عبر "سبق"، بالتواصل مع الشرطة أو مع ذويه في حال العثور عليه، أو الاتصال على الرقم: 0503703550

الطائف الجهات الأمنية مستشفى الصحة النفسية بالطائف

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19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441 11:05 AM

واقعة بدأت فصولها أمام مستشفى الصحة النفسية بالطائف والأمن يكثّف بحثه

شقيقه ذهب لصرف العلاج وعندما عاد لم يجده .. "البقمي" خرج ولم يعد

سعود الدعجاني

الطائف

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تكثّف الجهات الأمنية بمحافظة الطائف وذوو المواطن مهدي محمد القرمودي البقمي؛ 40 عاماً، جهودهم للبحث عنه؛ بعد تغيبه يوم الخميس الماضي؛ إذ فُقد بعد أن كان في مراجعة لمستشفى الصحة النفسية بالطائف، بعدما تركه شقيقه بمركبته وذهب لصرف العلاج، وحين عودته لم يجده دون معرفة وجهته.

وذكر شقيق المفقود المواطن منير محمد البقمي؛ لـ"سبق"، أن شقيقه "مهدي" قدم من محافظة تربة إلى مستشفى الصحة النفسية بالطائف للمراجعة في المستشفى لوجود اعتلالات نفسية، وبعد الانتهاء من المراجعة وركوب شقيقه سيارته، عاد هو وصرف العلاج له من الصيدلية، وأبقاه فيها وحين حضر بعد صرف العلاج لم يجده.

وأضاف البقمي؛ تمّ إبلاغ شرطة السلامة، وعُممت أوصافه، حتى الآن لم يتم العثور عليه.

وطالب عبر "سبق"، بالتواصل مع الشرطة أو مع ذويه في حال العثور عليه، أو الاتصال على الرقم: 0503703550

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الطائف الجهات الأمنية مستشفى الصحة النفسية بالطائف

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