النصر يختتم معسكر الشرقية بالتعادل أمام الا تفاق

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي النصر معسكر المنطقة الشرقية "المتزامن مع فترة أيام فيفا"، اليوم الأحد، وذلك بالتعادل الإيجابي أمام نظيره الاتفاق "وديًا" 1/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة.

أحرز هدف النصر اللاعب "إنسيلمو"، فيما أحرز هدف الاتفاق هزاع الهزاع.