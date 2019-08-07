بعد العاصفة المطرية.. انقطاعات متكررة للكهرباء في قرى جازان

شكاوى بسبب سقوط عدد من الأعمدة وانفجارات في العدادات

يعاني عدد من القرى بمحافظات منطقة جازان من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي منذ هبوب العاصفة المطرية على منطقة جازان مساء أمس.

وتلقت "سبق" عدداً من الشكاوى من الأهالي جراء انقطاع التيار الكهربائي بفعل العواصف الرعدية، وكذلك سقوط عدد من الأعمدة وانفجارات في العدادات.

وتباشر فرق الطوارئ بالكهرباء، منذ الأمس، عشرات البلاغات، وسط مطالبة من الأهالي بتكثيف الفرق.