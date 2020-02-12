"مدني الرياض" ينجح في إخماد حريق مستودع للإطارات في السلي

نتج عنه إصابتان لعامليْن تلقيَا العلاج في الموقع من قِبَل الهلال الأحمر

تمكنت فِرَق الدفاع المدني بالرياض، من إخماد حريق اندلع في مستودع للإطارات بحي السلي، ونجح -بفضل الله- في منع تطور الحادث وانتقاله الحريق إلى محتويات المستودع.

يشار إلى أنه نتج عن الحادث إصابتان من العاملين بالمستودع، تَلَقّيَا العلاج بالموقع من قِبَل الهلال الأحمر.

مدني الرياض الدفاع المدني إخماد حريق الرياض

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12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441 11:51 AM

نتج عنه إصابتان لعامليْن تلقيَا العلاج في الموقع من قِبَل الهلال الأحمر

"مدني الرياض" ينجح في إخماد حريق مستودع للإطارات في السلي

عبدالله البرقاوي

الرياض

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تمكنت فِرَق الدفاع المدني بالرياض، من إخماد حريق اندلع في مستودع للإطارات بحي السلي، ونجح -بفضل الله- في منع تطور الحادث وانتقاله الحريق إلى محتويات المستودع.

يشار إلى أنه نتج عن الحادث إصابتان من العاملين بالمستودع، تَلَقّيَا العلاج بالموقع من قِبَل الهلال الأحمر.

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