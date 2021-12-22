الديوان الملكي: وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليه -إن شاء الله- اليوم الأربعاء الموافق 18 / 5 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.
يُصلى عليه بعد العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليه -إن شاء الله- اليوم الأربعاء الموافق 18 / 5 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.