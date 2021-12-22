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يُصلى عليه بعد العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض

الديوان الملكي: وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليه -إن شاء الله- اليوم الأربعاء الموافق 18 / 5 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.