





6

في جميع أنحاء الجمهورية.. اعتبارًا من غدٍ الأربعاء

الرئاسة المصرية تُعلن الحداد 3 أيام على وفاة "مبارك"

أعلنت الرئاسة المصرية الحداد العام لمدة 3 أيام في جميع أنحاء الجمهورية؛ حدادًا على وفاة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.



وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية: "إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام؛ حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك؛ اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020".