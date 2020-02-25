الرئاسة المصرية تُعلن الحداد 3 أيام على وفاة "مبارك"

أعلنت الرئاسة المصرية الحداد العام لمدة 3 أيام في جميع أنحاء الجمهورية؛ حدادًا على وفاة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية: "إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام؛ حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك؛ اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020".وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك
في جميع أنحاء الجمهورية.. اعتبارًا من غدٍ الأربعاء
أعلنت الرئاسة المصرية الحداد العام لمدة 3 أيام في جميع أنحاء الجمهورية؛ حدادًا على وفاة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية: "إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام؛ حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك؛ اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020".