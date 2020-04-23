برنامج "كفء" بجامعة "المؤسس" يؤهل 4823 طالبًا وطالبة لسوق العمل

يعتمد على تدريب الطلاب عن بعد باستخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني "بلاك بورد"

شهد برنامج "كفء" للتأهيل الوظيفي، والذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع عمادة التعليم عن بعد بجامعة الملك عبدالعزيز تفاعلاً طلابياً كبيراً، حيث بلغ عدد المسجلين فيه أكثر من 4823 طالبًا وطالبة، ويعتمد على تدريب الطلاب عن بعد باستخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني "بلاك بورد".

ونظم البرنامج ست دورات تدريبية على مدار أسبوعين الأولى بعنوان (إدارة الوقت)، قدمها الدكتور يعن الله القرني، والدورة الثانية بعنوان (مهارات التكيف في بيئة العمل) قدمها الدكتور مفرح الجابري، والدورة الثالثة بعنوان (مهارات بناء فريق العمل) قدمها المدرب ماجد القرشي، والدورة الرابعة بعنوان (مؤشرات الاداء والتحول في الموارد البشرية) قدمها الدكتور فهد العضياني، والدورة الخامسة بعنوان (التأهيل الوظيفي) قدمها المدرب ماجد القرشي، واختتمت بدورة (كتابة التقارير الإدارية الإلكترونية) قدمها الدكتور فهد العضياني.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، أن البرنامج هو ثمرة تعاون بين "شؤون الطلاب" و"التعليم عن بعد"، حيث يعد البرنامج الأول من نوعه على مستوى الجامعات السعودية، ويقام على مدار العام الدراسي، ويهدف إلى تأهيل الطلبة وإعدادهم لسوق العمل من خلال دورات مختصة في هذا المجال، كما يسعى البرنامج إلى زيادة فرص القبول في الدورات التدريبية، واستخدام أساليب متنوعة ومختلفة في تقديم المعلومات، واستخدام أساليب أكثر دقة وعدالة في تقييم المتدربين.