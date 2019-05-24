الجيش اليمني يُسقط طائرة حوثية مسيّرة في "باجة الضالع"

القوات تواصل تقدمها نحو محافظة إب غربي مديرية قعطبة

حقق الجيش اليمني تقدماً ميدانياً ضدّ ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في شمال محافظة الضالع - جنوبي اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني، إن قوات الجيش المسنودة من "التحالف العربي" تواصل تقدمها نحو محافظة إب - غربي مديرية قعطبة، في شمال الضالع، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيا الإرهابية.

وذكر المصدر أن قوات الجيش استعادت جبل صامح الإستراتيجي، وجبل قصبة الدار، ومنطقتَي شخب القفلة وباب غلق في مديرية قعطبة، كما أسقطت طائرة مسيّرة تابعة للميليشيا الإرهابية في منطقة باجة - شمال غربي الضالع.