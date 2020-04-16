تداعيات "كورونا".. 20 مليون أمريكي يتقدمون بطلبات إعانة بطالة خلال شهر

منهم 5.2 مليون في الأسبوع الماضي

زاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة، 5.2 مليون أخرى الأسبوع الماضي، مما يرفع إجمالي عدد الطلبات المقدمة خلال الشهر الأخير إلى أكثر من حاجز العشرين مليونًا المفاجئ، مما سيبرز التراجع الاقتصادي العميق الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة العمل الأمريكية اليوم (الخميس)، أن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الأسبوع الماضي بلغت 5.245 مليون بانخفاض بسيط عن الرقم المعدل طفيفًا البالغ 6.615 مليون في الأسبوع السابق.

في السياق نفسه، ووفقاً لمسح أجرته "رويترز" لاقتصاديين، كان من المتوقع أن ينزل عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى 5.105 مليون طلب في الأسبوع المنتهي يوم 11 أبريل (نيسان)، لكن بلغت تقديرات في المسح مستويات مرتفعة وصلت إلى ثمانية ملايين.