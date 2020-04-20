"صحة ينبع" تواصل عمليات المسح النشط ميدانياً للكشف المبكر عن "كورونا"

كإجراء احترازي استباقي بالأحياء في المحافظة والتجمعات السكنية للعمالة

يواصل المجمع الصحي بمحافظة ينبع عبر فرق ميدانية صحية متخصصة تنفيذ المسح النشط لفيروس كورونا المستجد كإجراء احترازي استباقي داخل الأحياء بالمحافظة والمساكن والمجمعات السكنية للعمالة وذلك للوصول إلى الأشخاص في منازلهم واكتشاف حالات الإصابة في وقت مبكر، حتى لو لم تظهر عليهم أعراض، الأمر الذي يسهم بعزلهم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتقال الفيروس للآخرين وعدم وصول المصابين لمراحل متقدمة من الإصابة.

وفي التفاصيل، حددت الفرق الميدانية الأحياء لاكتشاف الحالات المبكرة والوصول إلى الحالات بشكل أسرع والانتشار في كامل الأحياء ومساكن العمال لتعزيز التوعية الصحية وتحسين مستوى الصحة العامة كقياس درجة الحرارة والتأكد مدى تطبيق الاشتراطات الصحية من حيث مساحة الغرف وسلامة التهوية والنظافة العامة والتأكد من عدم وجود أعراض لديهم، والتأكد من معرفتهم للأرقام الخاصة بوزارة الصحة 937 إضافة إلى أخذ المسحات الاستباقية منهم وإحالة العينات ويعطى التعليمات الخاصة بالعزل المبدئي حتى ظهور نتيجة العينة وإذا ظهرت النتيجة إيجابية يطبق إجراءات العزل الصحي ويقدم لهم الرعاية الصحية الملائمة.

يذكر أن عمليات المسح النشط تهدف لتقديم التوعية من الوباء وتعزيز الإصحاح البيئي بتحسين مستوى الصحة العامة داخل الأحياء والمجمعات السكنية المخصصة للعمالة، إضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة في التعامل مع حالات الاشتباه بالإصابة لمحاصرة دائرة انتقال العدوى في مراحلها المبكرة وتعزيز الجانب التوعوي ورفع مستوى الجاهزية الوقائية في هذه المدن وأحيائها للحد من انتشار الوباء ومحاصرة مصادره بدعم وتضافر الجهود المشتركة بين كافة الجهات المختصة.