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اختطاف 3 محتجّين في العاصمة أمس واليوم

بمسدس كاتم للصوت.. اغتيال متظاهر داخل خيمته في بغداد

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قُتل متظاهر قرب ساحة الاعتصام الرئيسة في وسط بغداد، بمسدس كاتم للصوت، عندما هاجم مجهولون خيمته؛ حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية اليوم (السبت).



وأوضح مصدر طبي في العاصمة أنّ مسلّحين مجهولين دخلوا مساء أمس خيمةً قرب ساحة التحرير، وقتلوا متظاهرًا بمسدس كاتم للصوت؛ وفقًا لـ"فرانس 24".



من جهته أكّد مصدر أمني مقتل المتظاهر، من دون أن يتّضح سبب عملية القتل.



من جانبه بيّن متظاهر كان في مكانٍ قريب، أنّه شاهد عددًا من الأشخاص يتجمّعون بالقرب من الخيمة، قبل أن يعلو الصراخ ويتم إخراج الجثة من الخيمة ونقلها إلى مستشفى قريب.



وتحدّث ناشطون عن حملة اختطاف واغتيال تعرّض لها ناشطون على مدى الأشهر الأربعة الماضية؛ لمنعهم من التظاهر، من دون إلقاء القبض على الفاعلين.



وأشار مصدر أمني إلى تعرض ثلاثة ناشطين للاختطاف يومي الجمعة والسبت، في مناطق متفرقة في بغداد.



وكانت الأمم المتحدة اتّهمت جماعات مسلّحة بالوقوف خلف حملات الاغتيال والخطف والتهديد ضد الناشطين، في محاولة لقمع تحرّكات غير مسبوقة في العراق، الذي يحتلّ المرتبة 16 على لائحة أكثر دول العالم فسادًا.