دانيا عقيل.. أول سعودية تشارك في كأس العالم للراليات الصحراوية

تشارك في رالي الشرقية 2021

سجلت المتسابقة السعودية دانيا عقيل اسمها كأوّل سائقة تشارك في جولة عالمية للراليات الصحراوية، الذي ينطلق الخميس في المنطقة الشرقية ضمن الجولة الثالثة من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة "باها" والجولة الأولى من البطولة السعودية للراليات الصحراوية.

ويُقام باها الشرقية من 4 حتى 6 الشهر الحالي، في الوقت الذي تشارك السائقة السعودية مشاعل العبيدان في الفئة المحلية.

وبهذه المناسبة قال الحساب الرسمي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على موقع "تويتر" :"فخورين بمشاركة السائقتين السعوديتين مشاعل العبيدان ودانيا عقيل في رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021 في لحظة تاريخية على أرض المملكة العربية السعودية.

وخطت دانيا عقيل الحاصلة على درجة الماجستير في الأعمال الدولية من بريطانيا خطواتها الأولى في رياضة السيارات في عام 2019، خلف مقود دراجة نارية وشاركت في سباقات على الحلبات في الإمارات والبحرين.

وقالت ابنة الـ32 عامًا في تصريح نشره الحساب الرسمي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على موقع "تويتر" :" رسالتي الحمدلله أننا نعيش في زمن يدعم المرأة السعودية في أي مجال وقد حصلت على فرصة المشاركة ليس فقط من الدعم المالي بل من دعم جميع السائقين لي الذين وضعوا بتصرفي خبراتهم وقدموا لي النصائح، الآن الفرص متوفرة والأبواب مفتوحة".

وتشارك السائقة السعودية إلى جانب الملاح الفرنسي صاحب الخبرة الكبيرة الفرنسي لوران ليشلوشتر على متن "كان - آم مافريكس إكس3" مصنفة ضمن فئة "تي3" للسيارات الخفيفة، وتنافس ضمن قائمة دولية تضم 18 فريقًا يتقدمهم السعوديان يزيد الراجحي وياسر بن سعيدان، إضافة إلى كل من الهولندي إيرك فان لون، التشيكي ميروسلاف زابليتال والكويتي مشاري الظفيري الوجه المعتاد في بطولة الشرق الأوسط للراليات.