وزير الطاقة: رفع صادرات النفط إلى أكثر من 10 ملايين برميل يومياً الأشهر المقبلة

قال: الزيادة في صادرات الخام ترجع إلى استغلال الغاز المنتج في مصنع الفاضلي

أعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة سترفع صادرات النفط خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى ما يتجاوز 10 ملايين برميل يومياً وفق "رويترز".

وقال الأمير: إن الزيادة في صادرات الخام ترجع إلى استغلال الغاز المنتج في مصنع الفاضلي لتعويض نحو 250 ألف برميل يومياً من استهلاك النفط المحلي.

وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان صادرات النفط

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17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 04:19 PM

قال: الزيادة في صادرات الخام ترجع إلى استغلال الغاز المنتج في مصنع الفاضلي

وزير الطاقة: رفع صادرات النفط إلى أكثر من 10 ملايين برميل يومياً الأشهر المقبلة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة سترفع صادرات النفط خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى ما يتجاوز 10 ملايين برميل يومياً وفق "رويترز".

وقال الأمير: إن الزيادة في صادرات الخام ترجع إلى استغلال الغاز المنتج في مصنع الفاضلي لتعويض نحو 250 ألف برميل يومياً من استهلاك النفط المحلي.

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وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان صادرات النفط

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