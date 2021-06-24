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شاهد.. كاميرا التلفزيون السعودي ترصد عمليات "نزاهة" للقبض على الفاسدين
المملكة
/
محليات
2
24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
01:18 AM
شاهد.. كاميرا التلفزيون السعودي ترصد عمليات "نزاهة" للقبض على الفاسدين
منصور الشلاقي
الرياض
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