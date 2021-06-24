شاهد.. كاميرا التلفزيون السعودي ترصد عمليات "نزاهة" للقبض على الفاسدين

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24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442 01:18 AM

شاهد.. كاميرا التلفزيون السعودي ترصد عمليات "نزاهة" للقبض على الفاسدين

منصور الشلاقي

الرياض

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