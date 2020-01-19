بحنان الأب وروح القيادي.. أمير القصيم يستجيب لطلب طفلة أرادت لقاءه

داعبها: "نجيب هدية أو حلاوة.. الله يصلحها"

استجاب أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، لطلب صديقة المسؤولية الاجتماعية الطفلة داليا مشعل الحربي، بعدما طلبت لقاء الأمير في مقطع فيديو تم تناقله.



وتفصيلًا: لم تمضِ ساعاتٌ قليلة من طلب الطفلة حتى استجاب الأمير لطلبها، واستدعاها في مبنى الإمارة، وبحنان الأب وروح القيادي المتواضع داعبها قائلًا: "نجيب هدية أو حلاوة ياحليلها الله يصلحها"، فارتسم الفرح على ملامح الطفلة وعبّرت: "شكرًا يا أمير القصيم لأني شفتك اليوم".