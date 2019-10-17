"أتقن" يضيف 8 مراكز "حي متعلم" في مرحلته الخامسة

يتيح للمواطنين والمواطنات 16 برنامجًا تدريبيًّا بمختلف التخصصات

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن إضافة 8 مراكز حي متعلم، ضمن منشآتها التدريبية التي ستفتح أبوابها للمواطنين والمواطنات؛ لتقديم 16 برنامجًا تدريبيًّا بمختلَف التخصصات، ضِمن برنامج التدريب المجتمعي "أتقن" بمرحلته الخامسة؛ من خلال البوابة الإلكترونية لمركز الأعمال وخدمة المجتمع ctc.tvtc.gov.sa، ويبدأ التدريب يوم الأحد 28/ 2/ 1441هـ، ومن المقرر أن يستمر لمدة أربعة أسابيع.

ويمثل تعاون المؤسسة مع الإدارة العامة للتعليم المستمر ومراكز الحي المتعلم، في تقديم دورات المرحلة الخامسة من برنامج "أتقن" بمراكز الحي المتعلم التابعة لوزارة التعليم؛ وذلك بهدف تحقيق المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز الوعي المهني، وزيادة مستوى التعليم والتدريب، ومشاركة الموارد والخبرات والكفاءات ما بين الجهات ذات العلاقة.

وستبدأ المؤسسة في تقديم برامجها التدريبية للبنين بمركز الحي المتعلم بالكسائي غرب مدينة الرياض، ومركز الحي المتعلم الثاني بالخبر، وستشمل البرامجَ التدريبية للبنات في كلٍّ من مركز الحي المتعلم بالجبيل، ومركز الحي المتعلم بالبادية في الدمام، ومركز الحي المتعلم الثاني في العلا، ومركز الحي المتعلم بالابتدائية 308 غرب الرياض، ومركز الحي المتعلم الثالث في ينبع، ومركز الحي المتعلم الأول بالمعلا في محافظة وادي الدواسر.

وسيتم التدريب في مراكز الحي المتعلم البالغ عددها 8 مراكز في تخصصات: أمن المعلومات (الأمن السيبراني)، ومايكروسوفت أوفيس، والتصميم بالفوتوشوب والإليستريتور، وأساسيات مونتاج وتحرير الفيديو، وإدارة الفعاليات والمناسبات.

يُذكر أن برنامج "أتقن" الذي تُنَفّذه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، قد أنهى تدريب 29 ألف متدرب ومتدربة في المراحل الأربعة السابقة بكافة مناطق المملكة.