وزير الخارجية يبحث مستجدات القضايا مع سفير موريشيوس

استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة شوكت سودهن.



وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



حضر الاستقبال، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح.