الولايات المتحدة تسجِّل 1.397 حالة وفاة بفيروس كورونا

142.739 إصابة مؤكدة خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية 142.739 إصابة مؤكدة، و1.397 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 12.823.092 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 262.673 حالة وفاة.