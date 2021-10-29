ضمن مبادرة "كلنا عطاء".. توزيع الهدايا على زوار المسجد الحرام

بمشاركة الشيخين علي الملا وهاشم السقاف

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في لجنة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" وبمشاركة أصحاب الفضيلة مؤذني المسجد الحرام؛ وهم: شيخ المؤذنين الشيخ علي الملا، والشيخ هاشم السقاف، بتوزيع الهدايا على ضيوف بيت الله الحرام، وذلك ضمن مبادرة "كلنا عطاء" لاستقبال المعتمرين.

وأوضح رئيس اللجنة جنادي بن علي مدخلي أن المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لقاصدي بيت الله الحرام، مؤكدًا حرص واهتمام الرئاسة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمحافظة على سلامة زوّار المسجد الحرام.

وبيّن "مدخلي" أن الحملة تسعى لتعزيز الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار، وتحظى باهتمام وتفاعل كبير من جميع وكالات الرئاسة العامة؛ لاستشعارهم بمسؤوليتهم العظيمة في خدمة ضيوف الرحمن؛ وذلك تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله -.

يذكر أن هذه المبادرات تأتي بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، لتقديم أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام.

