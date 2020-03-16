العمل عن بُعد لمنسوبي وزارة الحج والعمرة

احترازيًا ووقائيًا للحد من انتشار فيروس كورونا

أتاحت وزارة الحج والعمرة، لجميع منسوبيها العمل عن بعد.

وقالت الوزارة: إنه ‏تماشيًا مع التوجيه بإيقاف القدوم لمقرات العمل بالمملكة احترازيًا للحد من انتشار فيروس كورونا، تتيح وزارة الحج والعمرة العمل عن بعد لإتمام المهام.

وزارة الحج والعمرة العمل عن بعد فيروس كورونا الجديد

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16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 02:03 AM

احترازيًا ووقائيًا للحد من انتشار فيروس كورونا

العمل عن بُعد لمنسوبي وزارة الحج والعمرة

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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أتاحت وزارة الحج والعمرة، لجميع منسوبيها العمل عن بعد.

وقالت الوزارة: إنه ‏تماشيًا مع التوجيه بإيقاف القدوم لمقرات العمل بالمملكة احترازيًا للحد من انتشار فيروس كورونا، تتيح وزارة الحج والعمرة العمل عن بعد لإتمام المهام.

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وزارة الحج والعمرة العمل عن بعد فيروس كورونا الجديد

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