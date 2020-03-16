العمل عن بُعد لمنسوبي وزارة الحج والعمرة

أتاحت وزارة الحج والعمرة، لجميع منسوبيها العمل عن بعد.
وقالت الوزارة: إنه تماشيًا مع التوجيه بإيقاف القدوم لمقرات العمل بالمملكة احترازيًا للحد من انتشار فيروس كورونا، تتيح وزارة الحج والعمرة العمل عن بعد لإتمام المهام.
وزارة الحج والعمرة العمل عن بعد فيروس كورونا الجديد
احترازيًا ووقائيًا للحد من انتشار فيروس كورونا
أتاحت وزارة الحج والعمرة، لجميع منسوبيها العمل عن بعد.
وقالت الوزارة: إنه تماشيًا مع التوجيه بإيقاف القدوم لمقرات العمل بالمملكة احترازيًا للحد من انتشار فيروس كورونا، تتيح وزارة الحج والعمرة العمل عن بعد لإتمام المهام.