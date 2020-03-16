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احترازيًا ووقائيًا للحد من انتشار فيروس كورونا

العمل عن بُعد لمنسوبي وزارة الحج والعمرة

أتاحت وزارة الحج والعمرة، لجميع منسوبيها العمل عن بعد.

وقالت الوزارة: إنه ‏تماشيًا مع التوجيه بإيقاف القدوم لمقرات العمل بالمملكة احترازيًا للحد من انتشار فيروس كورونا، تتيح وزارة الحج والعمرة العمل عن بعد لإتمام المهام.