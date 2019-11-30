"الحركان": المملكة تحظى بفضل قيادته بمكانة متقدمة على مستوى دول العالم في مختلف المجالات

هنأ خادم الحرمين الشريفين بذكرى البيعة الخامسة

رفع الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد جوراء ليبارا المهندس وليد الحركان، تهنئته بمناسبة حلول ذكرى البيعة الخامسة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية.

وعبر "الحركان" بهذه المناسبة قائلًا: "تمرّ ذكرى البيعة الخامسة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم، والمملكة تحظى بفضل قيادته بمكانةٍ متقدمة على مستوى دول العالم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعيَّة".

وأردف الحركان: "شهدتْ المملكة العربية السعودية نجاحات بارزة مؤخرًا بفضل الخطط والاستراتيجيات والركائز المُعلن عنها عبر رؤية المملكة 2030؛ والتي رسم معالمها؛ ولي عهد المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ حيث وصلت المملكة إلى تحقيق ما نسبته 28% في الناتج المحلي المتعلقة بالأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة، بعد أن كانت نسبة المساهمة قبل تطبيق تلك الخطط 20% حسب تقرير هيئة الإحصاء الصادر مؤخراً؛ كما استطاعت المملكة أن توفّر أفضل الحلول التقنيَّة وتتماشى مع التكنولوجيا من خلال تفعيل الـ 5G من قبل قطاع الاتصالات في المملكة".

وأضاف الحركان: "نعمل في ليبارا على دعم وتمكين عمل المرأة السعودية؛ بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات لفئة الشباب والشابات وسنعمل في المرحلة القادمة على إطلاق منتجاتٍ جديدةٍ تلبي احتياجات شباب وشابات الوطن".

وختم الحركان قائلاً: "أسأل المولى عز وجل أن يديم على قيادة المملكة وربوع هذا الوطن الأمن والأمان وأن يحفظ لنا قائد الحزم والعزم مليكنا وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم علينا الأفراح ويزيد من إنجازات وعطاءات المملكة".