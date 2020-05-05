بعد هزيمة "كورونا".. هذه التخصصات ستلقى إقبالاً عالمياً كبيراً

على الرغم من التوقعات بأن تخلف الجائحة ملايين العاطلين بالعالم

وسط توقعات أن تخلف أزمة كورونا ملايين من العاطلين عن العمل في العالم، كشف خبراء عن اختصاصات ستلقى إقبالاً كبيراً بعد انحسار الأزمة في روسيا وباقي دول العالم.

ووفقاً لخبراء من معهد التعليم التقدمي بروسيا، فإن استشاريي مواجهة الأزمات سيلقون إقبالاً كبيراً، كما سيزداد الطلب على الاستشاريين الماليين.

ووفقا لروسيا اليوم يتوقع الخبراء أن يقوم عدد كبير من الشركات بالانتقال للعمل عن بُعد، لذلك سيزداد الطلب على المبرمجين، إضافة إلى مختصين في مجال تنظيم الوقت، كما سيزداد الإقبال على عمال خدمة التوصيل وموظفي مراكز الاتصال والسائقين.