مصدر: مصر منفتحة على خيار ترسيم الحدود البحرية مع تركيا

أكد حرص القاهرة على استقرار منطقة شرق المتوسط

نقلت "الشرق" عن مصدر دبلوماسي مصري، اليوم (الأربعاء)، أن مصر منفتحة على كل الجهود الرامية لحلحلة الخلافات في منطقة شرق المتوسط؛ وذلك ردًا على التصريحات التركية بشأن استعداد أنقرة التفاوض مع مصر في ملف ترسيم الحدود البحرية بينهما في منطقة شرق المتوسط.

وذكر المصدر أن مصر حريصة على استقرار منطقة شرق المتوسط، وأن أي دعوة لعقد اتفاقيات بحرية، أو تفاهمات في هذه المنطقة تستند إلى معايير قانونية، وفق اتفاقيتي الأمم المتحدة لقانون البحار في العام 1982 و1982، ستكون بالطبع محل دراسة.

وأضاف أن الجانب المصري أظهر حسن النية في إبرام اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان، بل وأخذ في الاعتبار حدود الجانب التركي، وفقًا لقواعد القانون الدولي.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد أشار في وقت سابق اليوم إلى أن تركيا ومصر قد تتفاوضان على ترسيم الحدود في شرق البحر المتوسط، وفقًا لمسار العلاقات بينهما.