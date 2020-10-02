كم حالة نشطة تبقت تحمل فيروس "كورونا" بمكة؟.. هنا الإجابة

لم يتبق سوى 600 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية ممن يحملون فيروس كورونا المستجد بمكة المكرمة؛ من بين 32838 حالة سجلتها العاصمة المقدسة منذ بداية انتشار الفيروس وحتى اليوم.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي شهدتها العاصمة المقدسة، منذ بداية انتشار فيروس كورونا حتى اليوم؛ 32838 حالة، منها 31489حالة تماثلت للشفاء ولله الحمد، بينما توفي من جراء الفيروس 749 حالة رحمهم الله جميعًا.

ولم يتبق سوى 600 حالة نشطة فقط في العاصمة المقدسة، أغلبها حالات مستقرة، ولله الحمد.