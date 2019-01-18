جازان .. 2000 شاب وفتاة يستغلون 7 ساعات لتنمية قدراتهم في "السعودية تبرمج"

المبادرة تسعى لتحقيق أهداف رؤية 2030 برفع ترتيب السعودية في مجال البرمجة

قضى نحو 2000 شاب وفتاة سبع ساعات في تنمية قدراتهم على حل المشكلات ومهارات التفكير الناقد خلال فعاليات مبادرة "السعودية تبرمج"، التي نفذتها جامعة جازان بالشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية "مسك".

وتأتي المبادرة تحقيقًا لأهداف رؤية السعودية 2030 لرفع ترتيب السعودية عالميًّا في مجال البرمجة.

وتهدف المبادرة إلى إزالة الغموض حول البرمجة في السعودية، وتشجيع الجميع على تعلُّم الأساسيات المتعلقة بهذا المجال، وحثهم على الابتكار والعمل بروح الفريق، إضافة إلى تنمية قدراتهم على حل المشكلات ومهارات التفكير الناقد.

واستهدفت المبادرة منسوبي جامعة جازان من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلاب التعليم العام وأفراد المجتمع بالمنطقة.