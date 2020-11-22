بالصور.. ولي العهد يترأس الجلسة الأخيرة في اليوم الثاني لقمة الرياض لقادة مجموعة العشرين

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الجلسة الأخيرة في اليوم الثاني لقمة #الرياض لقادة #مجموعة_العشرين.

وقال ولي العهد في كلمته لدى ترؤسه الجلسة الأخيرة لقمة الرياض لقادة مجموعة العشرين: نشكر جميع المسؤولين على المشاركة في الاجتماعات رغم الظروف الصعبة.

قمة مجموعة العشرين بالرياض

3

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442 06:34 PM

بالصور.. ولي العهد يترأس الجلسة الأخيرة في اليوم الثاني لقمة الرياض لقادة مجموعة العشرين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

4 8,671

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الجلسة الأخيرة في اليوم الثاني لقمة #الرياض لقادة #مجموعة_العشرين.

وقال ولي العهد في كلمته لدى ترؤسه الجلسة الأخيرة لقمة الرياض لقادة مجموعة العشرين: نشكر جميع المسؤولين على المشاركة في الاجتماعات رغم الظروف الصعبة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

قمة مجموعة العشرين بالرياض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020