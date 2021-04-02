جدة.. رصد 283 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا

إغلاق 117 منشأة تجارية خالفت التعليمات

نفذت أمانة محافظة جدة، أمس الخميس، مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ 4234 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 117 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 166 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية.