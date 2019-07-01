"لجنة التعديات" بالوجه تزيل 8818 مترًا مربعًا من الأراضي المعتدى عليها

شملت ٧ مواقع تمثلت في إنشاء مبانٍ وأسوار وغرف وبرك مياه

أزالت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بمحافظة الوجه خلال الأيام الماضية، أكثر من 8818 مترًا مربعًا من الأراضي المعتدى عليها ، شملت سبعة مواقع تمثلت في إنشاء مبانٍ وأسوار وغرف وبرك مياه.


وأوضحت لجنة التعديات أنها تطبق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين القاضية بإزالة أي تعدٍ على الأراضي الحكومية من دون مسوّغ شرعي، وأنها لن تتهاون في إزالة أي مخالفات أو تجاوزات .

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01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440 09:27 PM

شملت ٧ مواقع تمثلت في إنشاء مبانٍ وأسوار وغرف وبرك مياه

"لجنة التعديات" بالوجه تزيل 8818 مترًا مربعًا من الأراضي المعتدى عليها

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أزالت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بمحافظة الوجه خلال الأيام الماضية، أكثر من 8818 مترًا مربعًا من الأراضي المعتدى عليها ، شملت سبعة مواقع تمثلت في إنشاء مبانٍ وأسوار وغرف وبرك مياه.


وأوضحت لجنة التعديات أنها تطبق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين القاضية بإزالة أي تعدٍ على الأراضي الحكومية من دون مسوّغ شرعي، وأنها لن تتهاون في إزالة أي مخالفات أو تجاوزات .

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