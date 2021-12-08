مراكز التأهيل بالرياض تنفذ مجموعة من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة

تضمنت عرض قصص نجاح واتفاقيات لخدمة ذوي الإعاقة وتبادل الخبرات

نفذت مراكز التأهيل الشامل للذكور والإناث بالرياض ومحافظاتها مساء اليوم الأربعاء وبحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة د. محمد بن عبدالله الحربي مجموعة من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة بعض الفئات المستفيدة من الرعاية داخل المراكز ومجموعة من القيادات ومنسوبي ومنسوبات الوزارة بالرياض .

وكانت الفعاليات قد شهدت توقيع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض لعدد من الاتفاقيات مع رئيس مجلس إدارة جمعية لأجلهم الأميرة نوف بنت عبد الرحمن بن فرحان آل سعود والمدير التنفيذي لمدارس التعلم النموذجية وليد ناصر المقبل وتنص الاتفاقيات على تبادل الخبرات فيما يخدم المستفيدين من الرعاية داخل مراكز التأهيل.

فيما أكد "الحربي" في كلمته على أهمية هذه المناسبة وأثرها في نشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين أفراد المجتمع مشيراً إلى مجموعة الخدمات التي وفرتها الوزارة لهم والتي تعكس اهتمام الدولة حفظها الله بهذه الفئة من المجتمع بعد ذلك عرض شابان من ذوي الإعاقة قصص نجاحهما والتحديات التي تغلبا عليها وكيف اكتشفا مهاراتهما وطوروها و استثمروها في بعض المجالات .

وفي ختام الفعاليات كرم الدكتور الحربي مراكز التأهيل المشاركة والمشاركين من ذوي الإعاقة.