اتحاد القدم يناقش مع الأندية آلية استدعاء اللاعبين خلال أيام الفيفا

وجهت الإدارة القانونية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الدعوة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لحضور ورشة العمل التي ستعقد، غدًا الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، التي تستهدف مناقشة الآلية الخاصة باستدعاءات اللاعبين للمشاركة مع منتخبات بلادهم في أيام الفيفا خلال الفترة القادمة.

يُذكر أن الورشة تُقام بحضور ممثلين عن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ولجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

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24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443 09:43 PM

اتحاد القدم يناقش مع الأندية آلية استدعاء اللاعبين خلال أيام الفيفا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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وجهت الإدارة القانونية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الدعوة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لحضور ورشة العمل التي ستعقد، غدًا الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، التي تستهدف مناقشة الآلية الخاصة باستدعاءات اللاعبين للمشاركة مع منتخبات بلادهم في أيام الفيفا خلال الفترة القادمة.

يُذكر أن الورشة تُقام بحضور ممثلين عن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ولجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

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