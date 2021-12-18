الإصابة تُغَيّب "كنو" عن مواجهة الرائد.. والهلال يواصل التحضير

أعلن نادي الهلال أن متوسط ميدان الفريق الكروي الأول "محمد كنو"؛ سيُجري مساء اليوم أشعة على موضع إصابته؛ للوقوف والاطمئنان على حالته.

وقد تواجد اللاعب في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي نتيجة تعرضه لإصابة في الركبة؛ مما يعني غيابه عن مواجهة الفريق بعد غد الاثنين أمام الرائد ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ميدانيًّا، واصل الفريق تدريباته استعدادًا لمواجهة الرائد مساء يوم الاثنين؛ حيث ركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ليوناردو جارديم في الحصة التدريبية، على النواحي الفنية، ثم خاض اللاعبون مناورة فنية على جزء من مساحة الملعب، قبل أن يختتم الجهاز الفني الحصة التدريبية بتطبيق تدريبات فنية متنوعة.