"من أصل عربي".. كشف اسم وجنسية مهاجم بلدة ريدينج البريطانية

الشرطة لا تزال تتحفّظ على المعلومات

أفاد مصدر أمني غربي، اليوم (الأحد)، بأن "ليبيًّا" يبلغ من العمر 25 عامًا، ويدعى خيري سعد الله، هو الذي اعتقلته الشرطة البريطانية بعد هجوم بسكين في بلدة ريدينج بإنجلترا.



وأكد المصدر الأمني الغربي لـ"رويترز"، أن الرجل ليبي، ويحمل الاسم ذاته.



من جهتها ذكرت صحيفة ديلي تليجراف البريطانية، أيضًا أن المعتقل هو خيري سعد الله.



ولم تعلن الشرطة البريطانية حتى الآن اسم الرجل لكنها أشارت إلى أنها اعتقلت رجلًا في الخامسة والعشرين، للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل في ريدينج.