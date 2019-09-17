نجاح أول عملية جراحية في برج الشمال الطبي بـ "عرعر"

بعد الافتتاح واكتمال التجهيزات الطبية

تمكن فريق طبي في برج الشمال الطبي بقيادة استشاري جراحة الصدر بمستشفى الملك فيصل التخصصي وأخصائي جراحة الصدر ببرج الشمال الطبي "د عبدالمطلب"، واستشارية التخدير د سامية البشير، ورئيس فنيي التخدير وديان حصيني؛ من إجراء أول عملية جراحية ناجحة لمريض يعاني من انتفاخ حويصلات هوائية مزمن بالرئة.

وتم استكمال الفحوصات الطبية والإشعاعية واستئصال جزء من الرئة بالمنظار تحت التخدير العام، وعزل الرئة المصابة أثناء العملية، والتي استمرت لمدة ساعتين وتكللت بالنجاح ولله الحمد، والمريض يخضع للرقابة الطبية وحالته مستقرة.

يشار إلى أن السعة السريرية لبرج الشمال الطبي (٣٠٠ سرير)، ومجهز بأحدث الأجهزة الطبية، وأن “صحة الحدود الشمالية” يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان)، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة؛ مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.