للفصل التدريبي الأول .. فتح باب التسجيل بالمعهد العالي للصناعات البلاستيكية

لحملة الشهادة الثانوية العامة لجميع التخصّصات .. وعبر البوابة الإلكترونية

أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية، فتح باب القبول لحملة الشهادة الثانوية العامة لجميع التخصّصات، وذلك للفصل التدريبي الأول للعام الحالي 1439 / 1440هـ، عبر البوابة الإلكترونية للمعهد www.hipf.edu.sa، كما يمكن التقدم شخصياً للمعهد في مقره بالرياض في المنطقة الصناعية الثانية.

وتعد الدفعة المتقدمة للقبول الدفعة الـ 23 منذ تأسيس المعهد العالي للصناعات البلاستيكية في شعبان 1428هـ الذي يعد معهداً غير ربحي أُسِّس بمبادرة من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إذ تمّ توقيع اتفاقية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة شرق- سابك، وشركة SPDCاليابانية؛ لإنشاء المعهد الذي يهتم بدعم مصانع البلاستيك الوطنية لتوفير الكوادر السعودية المؤهلة والمدربة تحت إشراف متخصّصين يابانيين وفق أعلى المعايير المهنية المتوافقة واحتياجات سوق العمل في مجال صناعة البلاستيك بالمملكة.

يُذكر أن مدة التدريب سنتان في تقنيات البلاستيك على أحدث خطوط الإنتاج كما يقدم البرنامج كاملاً باللغة الإنجليزية وعند إنهاء البرنامج بنجاح يمنح الخريج شهادة الدبلوم في تقنية تصنيع البلاستيك.

وتتاح الفرصة للمتدرب للاختيار بين الشركات الموظفة في بداية التدريب ويعد الطالب موظفاً تحت التدريب يتمتع بحقوق الموظف التي تشمل التأمين الطبي والتسجيل في التأمينات الاجتماعية، كما يتقاضى المتدرب مكافأة شهرية خلال فترة التدريب.