ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس الجمهورية الفرنسية ويبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

استعرضا العلاقات بين البلدَيْن وفرص التعاون المشترك

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين، وفرص التعاون المشترك. كما جرى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرئيس الفرنسي

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16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442 08:13 PM

استعرضا العلاقات بين البلدَيْن وفرص التعاون المشترك

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس الجمهورية الفرنسية ويبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين، وفرص التعاون المشترك. كما جرى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرئيس الفرنسي

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