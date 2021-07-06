المخابرات الروسية تعتقل قنصل إستونيا بدعوى حصوله على "وثائق سرية"

أشارت إلى أن موسكو ستتخذ إجراءات بحقه

أوقفت السلطات الروسية قنصل إستونيا في مدينة سان بطرسبرغ الروسية بدعوى حصوله على "وثائق سرية"، وفق ما أعلنت الاستخبارات الروسية (إف إس بي)، اليوم (الثلاثاء)، في سياق من قضايا التجسس المتكررة بين موسكو والدول الغربية.

وذكرت أجهزة الاستخبارات الروسية، أنها أوقفت في إطار جنحة خطيرة الدبلوماسي الإستوني والقنصل العام في سان بطرسبرغ مارت لاتي فيما كان "يتلقى وثائق سرية من مواطن روسي".

وأضافت أن "عملاً كهذا لا ينسجم مع وضعية الموظف الدبلوماسي وله طابع عدائي حيال روسيا"، وفقًا لـ"فرانس 24".





وأشارت إلى أنه سيجري اتخاذ إجراءات بحق الدبلوماسي الأجنبي حسب معايير القانون الدولي.