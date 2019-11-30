"إطعام" تحصل على جائزة أفضل جمعية على المستوى العربي

في الحفل السنوي لمهرجان جوائز جلوبال العالمي بمراكش

توّجت الجمعية الخيرية للطعام "إطعام" بجائزة أفضل جمعية خيرية على مستوى الوطن العربي لعام 2019 والمقدمة من مهرجان جوائز جلوبال العالمي "أفضل العرب" في الحفل السنوي الذي أقامته الأمانة العامة للجائزة في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.

وتسلّم رئيس مجلس إدارة الجمعية عبداللطيف بن عبدالله الراجحي تكريم إطعام بجائزة أفضل جمعية خيرية على مستوى الوطن العربي بحضور أعضاء مجلس أمناء الجائزة، وعدد كبير من قياديي ومسؤولي الشركات والجمعيات الأهلية في الوطن العربي وحشد كبير من المسؤولين وضيوف المهرجان.

ويقام مهرجان جوائز "جلوبال" العالمي للسنة الرابعة على التوالي في المغرب، وتستهدف مسارات الجوائز أكثر من ١٢ قطاعاً تجارياً وصناعياً واستثمارياً، من ضمنها جوائز للقياديين التنفيذيين، وجائزة واحدة مخصصة للعمل الخيري والإنساني.

وثمّن "الراجحي" الدعم الكبير الذي تستقيه "إطعام" من قبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وكل شركاء الجمعية من مؤسسات وأفراد وعلى رأسهم أعضاء تحالف حفظ النعمة لعام 2019 ومنسوبي الجمعية ومشتركيها.

وقال: كل إنجاز يتحقق للجمعية يقف خلفه عرّابو العمل الخيري بالمنطقة الشرقية: أمير المنطقة، ونائبه، ومقام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ونؤكد امتنان الجمعية للرعاية الكريمة الدائمة التي تستقيها إطعام منهما ومن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، حتى أصبحت "إطعام" في صدار المشاريع الخيرية في المملكة والوطن والعربي.

وأضاف: كل إنجاز جديد تحققه الجمعية يضاعف المسؤولية عليها للحفاظ على مكتسباتها أولاً، ومن ثم استمرار النمو والتقدم، بما يسهم في حفظ النعمة من الهدر، وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وإن "إطعام" ماضية قدماً في تنفيذ مجموعة من المبادرات المتعلقة بالغذاء، مستمدة قوتها بعد الله عز وجل من كل أبنائها وفريق عملها في كل الإدارات والفروع.

وأشار إلى الدعم الدائم الذي تتلقاه الجمعية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وفرعها بالمنطقة الشرقية.

بدوره، قال الأمين العام والمدير التنفيذي للجمعية فيصل الشوشان: حصول "إطعام" على جائزة أفضل جمعية خيرية على مستوى الوطن العربي، وقبل ذلك إدراج "إطعام" ورسالتها في حفظ النعمة ضمن مناهج التعليم العام جاء ليشكل إضافة نوعية لعمل الجمعية في العام الجاري 2019، ومواجهة فعلية لتحديات قطاع التنمية الاجتماعية بالمملكة.

وأضاف: كان العام 2019 عاماً ذهبياً للجمعية، استطاعت من خلاله أن تحقق قفزات عديدة تضمنت نمواً في الأداء العام للجمعية ومبادراتها مقابل تخفيض جذري للمصروفات التشغيلية، وتطوير مؤشرات أداء العمل بالجمعية والذي أنتج ستة خطوط إنتاج، نفذ ذلك فريق مؤهل ومدرب من الكفاءات الوطنية الشابة.

يذكر أن الجمعية الخيرية للطعام "إطعام" قد تأسست في عام 2012 بمدينة الدمام كأول بنك للطعام بمنطقة الخليج، وللجمعية فروع في الجبيل، والأحساء، والرياض، وجدة، وتحفظ إطعام سنوياً أكثر من 3 ملايين وجبة من الهدر، وتنفذ مشاريع نوعية متعلقة بالغذاء، وتوزع فائض الأطعمة للمستفيدين بأعلى معايير للجودة، ويضم طاقم الجمعية أكثر من 180 موظفاً وموظفة.

وتنفذ "إطعام" المرخصة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، سنوياً، أكثر من ألف ساعة تطوعية للأفراد والمؤسسات، وتسهم في توفير احتياجات المستفيدين بالإعانات الغذائية عبر حزمة من التحالفات مع المطاعم والفنادق وقصور الأفراح وشركات الأغذية من خلال ستة خطوط إنتاج على مدار العام، ويعزز ذلك توفير الفرص الوظيفية المناسبة للكفاءات الوطنية المدربة.

وتتمتع "إطعام" باعتماد "الهاسب" للجودة الغذائية والذي يكفل القيام بأعمال حفظ النعمة وفق أعلى معايير السلامة الغذائية.