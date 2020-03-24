"كاريلو" محترف "الهلال" يرافق "نيمار" و"لويس سواريز" في قائمة الأغلى

حلّ أندريه كاريلو محترف نادي الهلال في المركز العاشر في قائمة نشرتها صحيفة ”90min“ في نسختها الإسبانية لأغلى قيمة انتقالات خارجية شهدتها قارة أمريكا الجنوبية.

وجاء كاريلو في المركز العاشر بعد أن انتقل للهلال مقابل 9 ملايين دولار، ما قيمته 70% من بطاقته الدولية من نادي بنفيكا البرتغالي الذي كان يملك بطاقته.

واحتل المركز الأول في القائمة البرازيلي نيمار، ثم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، ثم لويس سواريز، وجاء رابعاً جيمس رودريغيز وخامساً أليكس سانشيز.

وجاء في المركز السادس خوان إيتوربي، وفي المركز السابع أنتونيو فالنسيا، في حين احتل سالومون روندون المركز الثامن، ويتبعه مورينو مارتينز وأخيراً آندريه كاريلو.