اتفاقية لتمكين الأسر بين "الموارد البشرية" بالرياض وجمعية "اكتفاء"

في إطار مساعي تدريب وتأهيل وتمكين الفئات المستفيدة التابعة للفرع

وقّعت جمعية اكتفاء لتمكين الأسر مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مذكرة تعاون، ضمن خططها الاستراتيجية في الشراكات المجتمعية للعام الحالي 2022م؛ بهدف تدريب وتأهيل وتمكين الفئات المستفيدة التابعة للفرع.

وقد وقّع الاتفاقية من جانب فرع الوزارة بالرياض المدير العام للفرع الدكتور محمد بن عبدالله الحربي ومن جانب جمعية اكتفاء مديرها التنفيذي عبدالعزيز الجعوان، بحضور مسؤولة الشراكات بالجمعية نورة بنت محمد العقلا ومسؤولة الاتصال المؤسسي شوق الزامل، وتنص أبرز بنود الاتفاقية على منح الفئات المستهدفة الأولوية في الفرص الوظيفية والدبلومات التي تطرحها جمعية اكتفاء.

وأشار "الحربي" إلى أن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يحرص في جميع الاتفاقيات التي يعقدها مع الجهات ذات العلاقة على أن تشمل بنود الاتفاقية غالبية الفئات المستفيدة من خدمات الوزارة في جميع المجالات وحسب الإمكانات المتاحة.

من جانبه، ثمن "الجعوان" دور فرع الموارد البشرية بالمنطقة وما يقدمه من شراكات مجتمعية مع الجمعيات الأهلية ودعم ومساندة لها، مؤكدًا الدور الريادي الذي تقوم به جمعية اكتفاء في تمكين ودعم الأسر المستفيدة بالبرامج التدريبية والدورات المنتهية بالتوظيف.

وأوضح أن جميع برامج الجمعية ضمن رؤية المملكة 2030، لتنمية الكادر البشري في الأسر المحتاجة لتحقق لنفسها الاكتفاء.