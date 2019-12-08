دعم قادم .. "تطوير وتعمير الجبلية" تبدأ حصر مزارع البن بجازان

أرامكو وقّعت اتفاقيات لدعم زراعته وإنتاج القهوة في جبال المنطقة

أعلنت هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بمنطقة جازان، عن بدء حصر مزارع البن بالقطاع الجبلي؛ ابتداءً من هذا اليوم الأحد ١١/ ٤/ ١٤٤١هـ.

ورغبت الهيئة من عموم المزارعين، التعاون مع مندوبي الهيئة في رصد جميع البيانات الخاصة بمزارعهم؛ مبينةً أن هذا الحصر سيُسهم -بمشيئة الله- في دعم زراعة البن في القطاع الجبلي، وكذلك في تقديم العون للمزارعين.

ويُعتبر البن أحد المزروعات الشهيرة في جبال شرق منطقة جازان، ويحقق عددًا من مزارعيه مدخولات جيدة، ويشار إلى أن أرامكو قد وقّعت اتفاقيات مع جمعيات خيرية، بشأن مبادراتها لدعم زراعة البن وإنتاج القهوة في جبال جازان.