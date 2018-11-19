توقيع عقد شراكة بين "صحة الطائف" و"جمعية الزواج" بالطائف

وقع مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف صالح بن سعد المؤنس، ورئيس جمعية الزواج والتنمية الأسرية الدكتور أحمد فقيرة، اليوم، عقد شراكة بين الطرفين وذلك للمشاركة بين الطرفين في إقامة دورات تدريبية وتأهيلية للمقبلين على الزواج وفتح المجال للاستشارات الأسرية لكل منسوبي صحة الطائف والمساهمة في حل المشكلات والخلافات الأسرية التي يُسهم حلها في استقرار الموظفين وتأدية عملهم على أكمل وجه.

كما نصت الشراكة على الاستفادة من الكوادر البشرية في تخصصي الخدمة الاجتماعية والنفسية وتأهيلهم كمستشارين متطوعين في الاستشارات الأسرية والعمل على نشر التوعية والتثقيف الصحي لكل مستفيدي الجمعية.

واتفق الطرفان على الاستفادة من برامج فحص الزواج، وذلك لعقد الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج والتعاون في نشر الوعي بأهمية فحص الزواج والبرامج المتعلقة به، ومشاركة الطرفين في تقديم برامج نوعية لمجتمع محافظة الطائف .