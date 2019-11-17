"حماية البيئة" تُلزم منشأة تعدين بتشجير أحد المواقع التي عبثت بها

ضِمن خطوات تأهيل وإصلاح الوضع وتفادي ما خلّفته من أضرار بيئية

ألزمت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة الرياض، شركة تعدين عَبِثت في البيئة بمحافظة المزاحمية، بتشجير الموقع وإصلاح ما خلّفته من ضرر للبيئة.

وأوضحت "الهيئة" أنها أشرفت على تنفيذ خطة التأهيل البيئي لمواقع التعدين الجائر بمحافظة المزاحمية، بعد أن ألزمت صاحب المنشأة بتشجير الموقع وإصلاح الوضع البيئي كأحد خطوات التأهيل البيئي.