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طالَب المدنيين بعدم التجمُّع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة

"التحالف": ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في العاصمة اليمنية صنعاء

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أعلنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" شنَّ ضربات جوية على أهداف عسكرية "مشروعة" في العاصمة اليمنية صنعاء.



وطالبت قوات التحالف المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة. وأكدت أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، بحسب ما ذكرته قناة الإخبارية السعودية قبل قليل.