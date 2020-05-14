السودان يتخوف من احتمال انهيار سد النهضة

"قمر الدين" قال: المشكلة مواعيد الملء

ذكر وزير الدولة بالخارجية السودانية عمر قمر الدين، أن مخاوف السودان من إنشاء سد النهضة تطغي على آماله في السد، مشيرًا إلى احتمال انهيار سد النهضة.

وقال "قمر الدين": "هناك دائماً خطر ولو ضئيل في حصول انهيار بالسد، لأن الإنسان لم يخلق هذا الكون، ولذلك يبقى أي عمل بشري عرضة ولو بنسبة ضئيلة لخطر الانهيار"، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وأضاف: "نحن نرى أن المشكلة الأساسية في موضوع سد النهضة هي عدم التوصل إلى اتفاق على مواعيد ملء حوض السد، وأقول هذا الكلام وأنا لست متخصصًا وأيضًا لست من تابع عن كثب المفاوضات في واشنطن لأن هذه المفاوضات معقدة جدًا وفيها جوانب فنية كبيرة وأنا غير ملم بها".

وذكر الوزير السوداني أن الخرطوم تحاول التفاوض مع مصر وأثيوبيا لتقليل المخاوف الناجمة عن المشاكل ورفع الآمال.