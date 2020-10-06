المغربي "فتوحي" يوقع للأهلي.. قادماً من الحزم

لمدة موسم واحد مع خيار التمديد

تعاقد النادي الأهلي، الثلاثاء، رسمياً مع لاعب الحزم المغربي إدريس فتوحي، لمدة موسم واحد مع خيار التمديد.
وانضم فتوحي إلى الحزم الذي هبط نهاية الموسم إلى دوري الدرجة الأولى في 2019، وقدم برفقته مستويات مميزة، وكان من أفضل صانعي اللعب في الموسم المنصرم بعد احتلاله للمركز الثالث.

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06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442 03:31 PM

لمدة موسم واحد مع خيار التمديد

المغربي "فتوحي" يوقع للأهلي.. قادماً من الحزم

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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تعاقد النادي الأهلي، الثلاثاء، رسمياً مع لاعب الحزم المغربي إدريس فتوحي، لمدة موسم واحد مع خيار التمديد.
وانضم فتوحي إلى الحزم الذي هبط نهاية الموسم إلى دوري الدرجة الأولى في 2019، وقدم برفقته مستويات مميزة، وكان من أفضل صانعي اللعب في الموسم المنصرم بعد احتلاله للمركز الثالث.

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