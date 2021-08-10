المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يُجري اختباراً ذكياً لمعلومات زوَّاره في الصقارة

للتعرف على مستوى الصقّار وخبرته متدرجاً من مبتدئ إلى صقّار محترف

خصص المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور جهازاً ذكياً لاختبار معلومات زواره في عالم الصقارة، وذلك في مقر نادي الصقور السعودي بملهم شمال مدينة الرياض.

ويطرح الاختبار خمسة أسئلة متنوعة ومختلفة للصقّارين والمنتجين والمهتمين، مع عدة خيارات لكل سؤال، يمكن من خلالها التعرف على مستوى الصقّار وخبرته، متدرجاً من مبتدئ إلى صقّار محترف.

ويتيح الجهاز لزوار المزاد الدولي مشاركة النتيجة النهائية للاختبار عبر الهواتف والأجهزة الذكية، حيث يمنح كل مختبر شهادة تذكارية للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور.

وكان الاختبار ميداناً للتنافس في معلومات وخبرات الصقّارين، الذين سعوا للحصول على النتيجة الكاملة، اعترافاً بتميزهم وموهبتهم وشغفهم بهذه الهواية، التي تشكل إرثاً عريقاً.



وأشاد زوار وصقّارون بفكرة الاختبار، التي تتطرق إلى معلومات تعريفية بالصقور وأنواعها، وسبل التعامل معها، ومعدات ومستلزمات تربية ورعاية الصقور، وتستمر الفعالية حتى آخر أيام المزاد في الخامس من شهر سبتمبر المقبل.



