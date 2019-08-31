"العجمي" أمينًا لـ"بلدي الشرقية"

صدرت موافقة أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد بن محمد الجبير، بتكليف فهد بن سعد العجمي أمينًا للمجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية بعد حصوله على أغلبية الأصوات في جلسة أعضاء المجلس.

فيما شكر "العجمي" أمين المنطقة الشرقية وأصحاب السعادة رئيس وأعضاء المجلس البلدي على هذه الثقة الكريمة، مبينًا أن هذا التكليف سيحفزه لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن والمواطنين.