"بنزيما" أمس.. ضياع ركلة جزاء وإصابة وسرقة منزله

لم يكن أمس الأحد يومًا عاديًّا بالنسبة للاعب ريال مدريد كريم بنزيما، فقد أضاع ركلة جزاء لفريقه ضد ضيفه إلتشي في الدوري الإسباني لكرة القدم 2/ 2، وأصيب، وليس ذلك فحسب، بل تعرض منزله للسرقة خلال المباراة بحسب ما أفادت، الاثنين، مصادر في الشرطة.

وقالت المصادر: إن اللاعب علم بما حدث عندما عاد إلى المنزل بعد المباراة، واكتشف أنه تم العبث بكل شيء في المنزل، مضيفين أنه لم يُعرَف حتى الآن ما سُرِقَ من المنزل.

ووفقًا لنتائج التحقيق الأولية، صعد اللصوص على السياج الخارجي، ودخلوا المنزل عن طريق كسر الواجهة الزجاجية.