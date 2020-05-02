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سجلت خلال 24 ساعة 1983 حالة ليرتفع العدد 124375 ألفًا

تركيا.. 78 وفاة جديدة بكورونا..والإجمالي 3336 حالة

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أعلنت تركيا، السبت، تسجيل 78 وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ليرتفع الإجمالي لديها إلى 3336 حالة.

وذكرت وزارة الصحة التركية أنه تم تسجيل 1983 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي لديها إلى 124375 حالة.